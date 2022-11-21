أبرز لقطات المونديال في عيون الصحافة العالمية

سلطت الصحافة العالمية الضوء على حفل افتتاح كأس العالم 2022 المقام بقطر، مساء أمس الأحد، والذي شهده الملايين حول العالم، في أجواء احتفالية رائعة حاملًا مفاجآت كثيرة.

أبرز اللقطات

ومن أبرز اللقطات التي تناولتها، صحيفة الجارديان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، جاءت لحظة ظهور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أثناء حضور حفل افتتاح كأس العالم والمباراة الافتتاحية. وأوضحت أن ظهور ولي العهد برفقة أمير قطر دليل على الوحدة بين البلدين.

رسالة طمأنينة

وقالت الصحيفة البريطانية، إن حفل الافتتاح الفخم شهد عروضًا جميلة بالسيف والجمال، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى من بينها ظهور نجم البوب ​​الكوري الجنوبي جونغكوك الذي غنى Dreamers.

وحمل حفل الافتتاح مفاجأة أخرى بظهور الفنان العالمي مورجان فريمان، برفقة الشاب القطري غانم المفتاح، حيث كانت الرسالة واضحة ومفادها بأنه يمكن لقطر وكرة القدم أن يكونا بمثابة رسالة هدوء وطمأنينة وسط عالم مضطرب ومنقسم.

استاد البيت

وتبادل مورجان فريمان الحديث مع الشاب القطري غانم المفتاح حول تصحيح المفاهيم المغلوطة حول ازدواجية المعايير وكيفية إطلاق الأحكام المتسرعة، وتضمن الحوار الذي دار بينهما إشارة واضحة على الآية القرآنية: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ …”، التي وحدت الجسر بين الطرفين لملء المسافات بين الشرق والغرب.

واجتمع الآلاف من المشجعين الذين لا تذاكر لهم للاستمتاع باللحظة خارج استاد البيت بالدوحة، حيث سادت أجواء احتفالية وسط عزف الموسيقيين، وشهد العالم كله صدى أول كأس عالم في بلد عربي مسلم، وفقًا للجارديان.

المباراة الافتتاحية

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، صوراً لأبرز لقطات الحفل، ومن بينها صور المشجعين وسط الألعاب النارية، بالإضافة إلى لقطات المباراة الافتتاحية لمنتخب البلد المضيف قطر وفي الإكوادور والذي انتهى بخسارة قطر.

وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إنها المرة الأولى على الإطلاق، التي يقام فيها كأس العالم بالشرق الأوسط، حيث تستضيف دولة قطر البطولة، وهي واحدة من أعظم الأحداث الرياضية وأكثرها ربحًا.

وأوضحت أنه تقام نهائيات كأس العالم دائمًا إما في مايو أو يونيو، ولكن تقام هذه المرة في نوفمبر وديسمبر بسبب المناخ الحار في قطر. ولا يزال من المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، لكن هناك أنظمة تبريد عالية التقنية مجهزة داخل الملاعب.