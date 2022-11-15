أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال 2022

شهدت منافسات دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، إلا أنهم غابوا عن القائمة النهائية لمنتخبات بلادهم في كأس العالم 2022.

نجوم دوري روشن الغائبين

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المغربي فيصل فجر من أبرز نجوم دوري روشن السعودي الغائبين عن مونديال قطر، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويغيب المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا عن قائمة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، رغم ظهوره بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة الدم بنادي التعاون، حيث يُعد من الركائز الأساسية.

وجاء غياب سعد بقير عن منتخب تونس في مونديال قطر بمثابة الصدمة، حيث إنه ظهر بشكل مميز مع أبها في الدوري، ليؤكد أن رئيس اتحاد الكرة سبب استبعاده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم ينجح أي لاعب برازيلي في دوري روشن السعودي، ومن أبرزهم، نجم فريق النصر، أندرسون تاليسكا، في إقناع المدير الفني تيتي باستدعائه إلى قائمة كأس العالم 2022.

كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم، يوم 20 نوفمبر بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.