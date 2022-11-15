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رغم ظهورهم بشكل مميز

أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال 2022

2022-11-15 الساعة 10:39
أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال 2022
المواطن - مروة نبيل

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شهدت منافسات دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، إلا أنهم غابوا عن القائمة النهائية لمنتخبات بلادهم في كأس العالم 2022.

نجوم دوري روشن الغائبين

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المغربي فيصل فجر من أبرز نجوم دوري روشن السعودي الغائبين عن مونديال قطر، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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فيصل فجر في دوري روشن
فيصل فجر

ويغيب المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا عن قائمة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، رغم ظهوره بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة الدم بنادي التعاون، حيث يُعد من الركائز الأساسية.

تاوامبا
تاوامبا – المصدر @AltaawounFC

وجاء غياب سعد بقير عن منتخب تونس في مونديال قطر بمثابة الصدمة، حيث إنه ظهر بشكل مميز مع أبها في الدوري، ليؤكد أن رئيس اتحاد الكرة سبب استبعاده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سعد بقير
سعد بقير

ولم ينجح أي لاعب برازيلي في دوري روشن السعودي، ومن أبرزهم، نجم فريق النصر، أندرسون تاليسكا، في إقناع المدير الفني تيتي باستدعائه إلى قائمة كأس العالم 2022.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم، يوم 20 نوفمبر بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.

كأس العالم 2022
كأس البطولة

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