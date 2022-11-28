أبشر تتيح خدمة اشتراطات الوالدين لسفر التابعين إلكترونيًّا

أتاحت منصة أبشر، اليوم الاثنين، خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم لسفر أحد أفراد الأسرة إلكترونيًّا.

وذكرت أبشر على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الهدف من إطلاق الخدمة وطريقة الدخول للخدمة، والتي تتعلق بإصدار تصريح للسفر أو في حالة تجديد جواز السفر.

خدمة اشتراطات الوالدين

تُمكن هذه الخدمة أحد الأطراف (والد/ والدة) من الموافقة على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة لمن هم دون 18 عامًا.

طريقة الدخول للخدمة:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار الجوازات.

3 – اختيار اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم.