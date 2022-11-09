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أبل تطلق تحديث iOS 16.1.1 بإصلاحات الأخطاء

2022-11-09 الساعة 9:55
أبل تطلق تحديث iOS 16.1.1 بإصلاحات الأخطاء
المواطن - متابعة

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قال الخبير التقني عبدالله السبيعي: إن Apple أطلقت تحديث iOS 16.1.1 بإصلاحات الاخطاء وتحديثات أمنية.

إصلاح الأخطاء

وأرفق المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة لهذا التحديث كتب عليها: يتضمن هذا التحديث إصلاحات الأخطاء وتحديثات أمنية، ويوصى به لجميع المستخدمين.

وأصدرت أبل تحديث iOS 16.1 في أواخر الشهر الماضي بمجموعة من الإمكانات والميزات الجديدة، حيث جلب التحديث أيضًا العديد من إصلاحات الأخطاء لجهاز أيفون، ومع ذلك، اشتكى بعض المستخدمين من مشاكل اتصال Wi-Fi بعد قيامهم بتحديث أجهزة آيفون الخاصة بهم بآخر تحديث.

مشاكل تقنية

وعلاوة على ذلك، أفاد عدد قليل من المعلنين أيضًا أنهم يواجهون مشكلات في معرفة نجاح إعلاناتهم، ويقال إن صانع آيفون يعمل على تحديث iOS 16.1.1 لإصلاح هاتين المشكلتين.

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