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دون الإبلاغ بالأسباب

أبل تهدد بحجب تويتر من متجرها

2022-11-28 الساعة 11:33
أبل تهدد بحجب تويتر من متجرها
المواطن - متابعة

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هددت شركة أبل بحجب تطبيق موقع التدوينات القصيرة تويتر من متجرها دون الإبلاغ بالأسباب.

السبب غير معروف

ونشر رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، مالك شركة “تويتر”، تغريدة عبر حسابه الرسمي، اليوم الاثنين، قائلًا: إن شركة أبل أيضًا هددت بحجب تطبيق تويتر من آب ستور، لكنها لم تخبرنا السبب.

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من المعروف أن هناك حالة من الجدل تثار حول تويتر منذ أن أتم إيلون ماسك استحواذه على الشركة، حيث تشير تقارير إخبارية عالمية إلى وجود موجة من الاستقالات، فضلًا عن عملية التسريح الذي نفذها ماسك منذ توليه زمام الأمور بالشركة.

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