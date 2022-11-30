أبناء شهداء الواجب يؤازرون الأخضر أمام المكسيك

حرص أبناء وأسر شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية على مساندة المنتخب السعودي في ثالث مبارياته اليوم الأربعاء أمام المكسيك، بكأس العالم 2022 بقطر،

مؤازرة الأخضر

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية على حسابها بتطبيق “سناب”، أبناء وأسر شهداء الواجب الذين توافدوا إلى مطار الملك خالد الدولي من أجل السفر وراء المنتخب السعودي ومساندته في ثالث مبارياته اليوم، موجهين الشكر لوزارة الداخلية والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات ودعمهم من أجل السفر، متمنين أن يعود الأخضر وهو محقق الفوز.

وكان عدد من أبناء وأسر شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية، توجهوا منذ اللحظة الأولى إلى قطر من أجل مؤازرة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

مباراة السعودية والمكسيك

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، مباراة السعودية ضد المكسيك على استاد لوسيل في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022، وسط تمنيات بتألق الأخضر وتحقيق فوز جديد.

وقبل لقاء اليوم، يتواجد الأخضر في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.