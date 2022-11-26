أبناء شهداء الواجب يؤازرون الأخضر من المدرجات

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حرص أبناء وأسر شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية على الحضور إلى كأس العالم 2022 بقطر، لدعم المنتخب السعودي ومؤازرته خلال مواجهاته منذ اللحظة الأولى.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية على حسابها بتطبيق “سناب”، مؤازرة أبناء وأسر شهداء الواجب المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.
وتوجه عدد من أبناء وأسر شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية، إلى قطر من أجل مؤازرة المنتخب الوطني في كأس العالم 2022.
وكان المنتخب السعودي أجل حسم تأهله إلى ثمن نهائي المونديال، وذلك بعد الخسارة غير المستحقة أمام منتخب بولندا بثنائية دون رد.
ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.
جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بصورة مؤقتة، قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك.