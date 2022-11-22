أبناء شهداء الواجب يؤازرون الأخضر

توجه عدد من أبناء وأسر شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية، إلى قطر من أجل مؤازرة المنتخب الوطني في كأس العالم 2022.

أبناء الشهداء

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، أبناء وأسر شهداء الواجب وهم على متن الطائرة أثناء مغادرتهم لمؤازرة الأخضر، حيث وُجِهت لهم التحية.

مباراة الأخضر والأرجنتين

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أول مباراة للمنتخب الأخضر أمام الأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وتعد هذه المباراة قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.