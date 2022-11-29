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بمونديال قطر 2022

أبوبكر لاعب النصر يسجل ويصنع في 10 دقائق أمام صربيا

2022-11-29 الساعة 12:42
أبوبكر لاعب النصر يسجل ويصنع في 10 دقائق أمام صربيا
المواطن - متابعة

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أشاد الإعلامي القطري ماجد الخليفي بقدرات المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب منتخب الأسود، وفريق النصر، وقيادته منتخب بلاده بنجاح أمام صربيا أمس، وتحقيق التعادل بنتيجة 3-3 بعد التأخر بهدفين.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون وصربيا

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10 دقائق

وكتب ماجد الخليفي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين: صربيا متقدمة ١/٣ يدخل اللاعب أبوبكر لاعب النصر السعودي في الدقيقة ٥٥ وفي ١٠ دقائق يسجل هدف من أجمل أهداف البطولة ويقلص الفارق ويصنع الثالث بتمريرة جميلة إلى موتنج ليسجل هدف التعادل وتنتهي بالتعادل ٣/٣.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون ضد صربيا
فينسينت أبو بكر – الكاميرون ضد صربيا

تعادل مثير

وكان المنتخب الكاميروني حقق تعادلًا مثيرًا أمام نظيره الصربي في المباراة أقيمت بينهما على ملعب الجنوب، الاثنين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2022.

فينسنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر @FIFAWorldCup

منافسات الصعود

وتتنافس منتخبات الكاميرون، وسويسرا وصربيا على البطاقة الثانية للصعود إلى دور الـ16 برفقة منتخب السيليساو.

ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ويقع المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخبي الكاميرون وصربيا المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة وحيدة.

فينسنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر fifa

وأصبح فوز المنتخب الكاميروني في الجولة الأخيرة على منتخب البرازيل أمر حتمي، حتى يتمكن منتخب الأسود من التأهل إلى دور الـ16.

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