أبوبكر لاعب النصر يسجل ويصنع في 10 دقائق أمام صربيا

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور
أشاد الإعلامي القطري ماجد الخليفي بقدرات المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب منتخب الأسود، وفريق النصر، وقيادته منتخب بلاده بنجاح أمام صربيا أمس، وتحقيق التعادل بنتيجة 3-3 بعد التأخر بهدفين.
وكتب ماجد الخليفي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين: صربيا متقدمة ١/٣ يدخل اللاعب أبوبكر لاعب النصر السعودي في الدقيقة ٥٥ وفي ١٠ دقائق يسجل هدف من أجمل أهداف البطولة ويقلص الفارق ويصنع الثالث بتمريرة جميلة إلى موتنج ليسجل هدف التعادل وتنتهي بالتعادل ٣/٣.
وكان المنتخب الكاميروني حقق تعادلًا مثيرًا أمام نظيره الصربي في المباراة أقيمت بينهما على ملعب الجنوب، الاثنين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2022.
وتتنافس منتخبات الكاميرون، وسويسرا وصربيا على البطاقة الثانية للصعود إلى دور الـ16 برفقة منتخب السيليساو.
ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ويقع المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخبي الكاميرون وصربيا المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة وحيدة.
وأصبح فوز المنتخب الكاميروني في الجولة الأخيرة على منتخب البرازيل أمر حتمي، حتى يتمكن منتخب الأسود من التأهل إلى دور الـ16.