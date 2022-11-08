أبوداهش: قرعة كأس الملك متوازنة

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قال سعيد أبوداهش الكاتب الرياضي إن قرعة كأس الملك متوازنة بشكل كبير وبعض الإعلاميين هم من يصورون أن طريق النصر في بطولة كأس الملك مفروش بالورود.
🗣 سعيد أبو داهش :
قرعة كأس الملك متوازنة بشكل كبير .. وبعض الإعلاميين هم من يصورون أن طريق النصر في بطولة كأس الملك مفروش بالورود !!..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@saeedabudahish pic.twitter.com/Aa6O2vkYLm
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 7, 2022
وانتقد سعيد أبوداهش خلال برنامج الحصاد الرياضي على قناة 24 الرياضية، اليوم الثلاثاء، قيام بعض الإعلاميين بتصوير أن نادي النصر على أعتاب الفوز بالبطولة قبل أن تلعب المباريات.
وأضاف أبوداهش: من المقبول من المشجع أن يتحيز لفريقه أو أن يرى أن النصر طريقه مفروش بالورود أما من الإعلامي أو الصحفي الرياضي أمر غير مقبول في ظل توازن القرعة وكفة الأندية أمام بعضها.