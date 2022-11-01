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تفوق عليه بورتو بثنائية

أتلتيكو مدريد خارج الدوري الأوروبي

2022-11-01 الساعة 11:41
أتلتيكو مدريد خارج الدوري الأوروبي
المواطن – متابعة

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تلقى فريق أتليتكو مدريد الإسباني هزيمة بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره بورتو البرتغالى، فى المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ضياع التأهل

بهذه النتيجة، يتذيل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، ليأتى خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط لكن يتفوق الفريق الألماني بفارق الأهداف فقط.

وفشل أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني في خطف بطاقة التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي حسمها باير ليفركوزن الذى أنهى مشواره بدوري الأبطال في المركز الثالث بالترتيب.

بورتو

حسم فريق بورتو البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل كلوب بروج الوصافة برصيد 11 نقطة.

وودع نادي أتلتيكو مدريد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا إثر تعادله المخيب أمام باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “ميترو بوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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