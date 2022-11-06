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ضمن موسم الرياض

أجواء إندونيسية وسريلانكية في حديقة السويدي

2022-11-06 الساعة 9:48
أجواء إندونيسية وسريلانكية في حديقة السويدي
المواطن - الرياض

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يستمتع زوار موسم الرياض، اليوم الأحد، بليلة ممتعة وتجربة ثقافية مختلفة مع الأجواء الإندونيسية والسريلانكية المميزة تقام في حديقة السويدي.

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ليلة ممتعة

ونشر موسم الرياض على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: ليلة ممتعة وتجربة ثقافية مختلفة نعيشها مع الأجواء الإندونيسية والسريلانكية المميزة في حديقة السويدي.

ويمكن حجز التذكرة الآن عبر الرابط هنا

حديقة السويدي

تعد حديقة السويدي التي تأتي ضمن مناطق موسم الرياض 2022 في نسخته الثالثة واحدة من أجمل المناطق المتضمنة خلال هذا الموسم، كما أنها تعتبر من أحد أقدم الحدائق الموجودة في العاصمة الرياض، والتي تتميز بمساحتها الواسعة ومناظرها الساحرة، كما أنها تضم الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة.

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