أجواء احتفالية خارج ملعب مباراة افتتاح كأس العالم 2022

تفاعل العديد من الجماهير الحاضرة خارج ملعب البيت في قطر ببعض من العروض الترفيهية والغنائية، وذلك قبل ساعتين من مواجهة قطر والإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم 2022.

ونقلت قناة ” الكأس” القطرية عبر “تويتر” مقطع فيديو لبعض من العروض الغنائية والترفيهية التي تفاعل معها الجمهور الذي سيحضر مباراة قطر والإكوادور.

وستنقل قنوات Bein Sports HD 1, 2 , 3 عبر النايل سات حفل الافتتاح عبر تردد 11013، أفقي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ويُنقل الحفل أيضًا عبر قنوات Bein Sports 4,5,6 في قمر النايل سات حيث التردد 11054، أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

ويُنقل حفل افتتاح كأس العالم عبر قناة Bein Sports HD 7 في النايل سات وسيكون التردد 12604، أفقي ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

موعد حفل افتتاح كأس العالم

يذكر أن الحفل ينطلق في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، كما يُشارك في الحفل مجموعة من أكبر الفنانين والمطربين في الشرق الأوسط والعالم، حيث تتواجد المطربة اللبنانية الشهيرة ميريام فارس التي تُغني أغنية من ضمن أغانٍ رئيسية للمونديال.

كما تتواجد المطربة العراقية رحمة رياض والمطربة اليمنية بلقيس في الحفل حيث شاركتا في أغنية Light The Sky وهي من ضمن الأغاني الرئيسية في مونديال قطر.

ومن المنتظر كذلك حضور فرقة Bts الغنائية من كوريا الجنوبية للمشاركة في حفل الافتتاح.

وشارك مجموعة من المطربين العرب في تقديم أغنية ” عرب” وهم ” اللبناني فضل شاكر، المصري أحمد شيبة، نوال الكويتية، الكويتي حمود الخضر، المغربي زهير بهاوي”، حيث تُعد أغنية من ضمن الأغاني العربية للمونديال القطري.