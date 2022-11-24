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بعد افتتاح منطقة فرنسا

أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد

2022-11-24 الساعة 7:34
أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد
المواطن - الرياض

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أتاحت منطقة بوليفارد وورلد التي تعد واحدةً من مناطق موسم الرياض 2022، لزوارها، التجول في شارع الشانزيليزيه، ومعايشة الحياة الباريسية في القرن التاسع عشر، وذلك عقب افتتاح منطقة فرنسا في بوليفارد وورلد.

منطقة فرنسا في بوليفارد وورلد

أجواء باريسية

احتضنت منطقة بوليفارد وورلد هويات عشر مناطق عالمية، من خلال مجسمات ومرافق تحاكي أبرز معالم هذه المناطق التي اشتهرت حول العالم، كما تضمنت العديد من التجارب التفاعلية في كل منطقة.

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وشهدت منطقة فرنسا أنشطة متنوعة نقلت الأجواء الباريسية إلى الرياض من خلال عروض موسيقية حية عكست الثقافة الفرنسية، خاصة مع ارتداء المؤدّين أزياء كلاسيكية لفتت الأنظار.واحتوى القسم على شاشة استعراضية عملاقة كشفت عن حياة المدن الفرنسية بكل أبعادها بمشاهد متنوعة جذابة.

منطقة فرنسا في بوليفارد وورلد

قوس النصر

وتتوالى هذه الأنشطة بجانب مجسم واقعي لقوس النصر الشهير في العاصمة الفرنسية، إضافة إلى رسم أرضيات تحاكي أرضيات شارع الشانزيليزيه الشهير في باريس؛ الأمر الذي منح المنطقة جوًّا فرنسيًّا خالصًّا، وجعل منها منطقة رائعة لالتقاط الصور التذكارية والاحترافية.

وتتميز منطقة فرنسا في بوليفارد وورلد باحتوائها على متجر يضم العديد من الهدايا التذكارية والمنتجات الفرنسية التذكارية، إضافةً إلى متجر آخر يقدم لزواره الإكسسوارات والمنتجات الفخارية الفرنسية بصناعة حية ومباشرة.

وإلى جانب ذلك، تحتوي المنطقة على أكثر من 4 مطاعم ومقاهٍ، ومنها مطعم “لادوريه” الذي يفتح أبوابه ليقدم لزواره المخبوزات الفرنسية بنكهات متعددة، كما يقدم أشهى الأطباق الفرنسية المتخصصة.

وتحتوي المنطقة أيضًا على العديد من المتاجر المتنوعة، من بينها متجر للعطورات ومتجر متخصص بالمجسمات الفرنسية والألعاب.

منطقة فرنسا في بوليفارد وورلد

تصل المتعة في هذه المنطقة إلى ذروتها بتذوق القهوة الفرنسية فيأكثر من 10 جلسات أنيقة مطلة على أكبر بحيرة صناعية في العالم، لتمنح الزائرين أجواءً ترفيهية خيالية برفقة الأهل والأصدقاء.

وتتكامل الهوية البصرية الجمالية في أروقة منطقة فرنسا بتزيين المباني التي تحاكي شارع الشانزيليزيه في باريس بأشجار وردية، إضافة إلى شرفات واقعية تمثل الحضارة الفرنسية في أبنيتها التاريخية، كما تعكسأناقة البناء والتصميم في بوليفارد وورلد، التي تستقبل زوارها يوميًّا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويمكن الحجز في منطقة بوليفارد وورلد عبر الرابط: اضغط هنا

ويقدم موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.

موسم الرياض2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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