أجواء حماسية بين مشجعي الأخضر باستاد لوسيل

عبر عدد من مشجعي منتخب المملكة عن أملهم في أداء مشرف لفريقهم أمام منتخب الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في استاد لوسيل بقطر ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم 2022.

أجواء حماسية

وكانت الأجواء مليئة بالحماس بين الجماهير السعودية؛ قبيل المباراة المنتظرة بين السعودية والأرجنتين اليوم في استاد لوسيل.

وقال أحد المشجعين لقناة السعودية قبيل اللقاء المنتظر، نأمل أن تحقق المملكة إنجازًا أمام أفضل المنتخبات في العالم.

إقبال جماهيري

وأضافت إحدى المشجعات السعوديات: كلنا على قلب رجل واحد جئنا إلى ملعب لوسيل في انتظار المباراة الحاسمة لمنتخبنا، ونرى بلدانًا أخرى جاءت لتشجيع منتخبنا الأخضر.

وانطلقت مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من المشجعين السعوديين نحو الملعب مرددين هتافات حماسية لتشجيع منتخب بلادهم.

وشهدت منطقة البيت السعودي الاستعدادات الأخيرة لجماهير الأخضر قبل التوجه لملعب لوسيل لمؤازرة المنتخب الوطني الأول في مواجهة الأرجنتين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

فيديو | إقبال جماهيري سعودي 🇸🇦 كبير على استاد لوسيل لدعم الأخضر السعودي في المشاركة المونديالية السادسة 🏆#السعودية_الأرجنتين#كاس_العالم_FIFA #FIFAWorldCup #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/ABXePljis4 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 22, 2022

استعدادات الأخضر

انتهى المنتخب الوطني الأول من استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، اليوم، ببطولة كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب السعودية في بطولة المونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة تستضيف المونديال دولة عربية وخليجية، وذلك على أرض ملعب لوسيل.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.