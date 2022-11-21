Icon

إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان Icon لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر Icon متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
تجارب فوق الخيال

أجواء خيالية داخل بوليفارد وورلد بعد افتتاحه

2022-11-21 الساعة 7:23
أجواء خيالية داخل بوليفارد وورلد بعد افتتاحه
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات منطقة بوليفارد وورلد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بتجارب تفوق الخيال.

أجواء خيالية ساحرة

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق توافد الحضور من السعوديين والأجانب على منطقة بوليفارد وورلد التي فتحت أبوابها للزوار اليوم.

واتسمت الأجواء داخل بوليفارد وورلد بالساحرة والمميزة، حيث نشر حساب موسم الرياض على موقع “تويتر” صورًا من الأجواء الخيالية التي يعيشها الزوار.

تجارب ترفيهية

وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

ويعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا
السعودية اليوم

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا

السعودية اليوم
مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...
الرياضة

مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...

الرياضة
تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...
تكنولوجيا

تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...

تكنولوجيا
59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية
العالم

59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

العالم
مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52
أخبار رئيسية

مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52

أخبار رئيسية
الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...
السعودية اليوم

الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...

السعودية اليوم
العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران
العالم

العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران

العالم
هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
العالم

هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

العالم