أجواء خيالية داخل بوليفارد وورلد بعد افتتاحه

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات منطقة بوليفارد وورلد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بتجارب تفوق الخيال.

أجواء خيالية ساحرة

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق توافد الحضور من السعوديين والأجانب على منطقة بوليفارد وورلد التي فتحت أبوابها للزوار اليوم.

واتسمت الأجواء داخل بوليفارد وورلد بالساحرة والمميزة، حيث نشر حساب موسم الرياض على موقع “تويتر” صورًا من الأجواء الخيالية التي يعيشها الزوار.

تجارب ترفيهية

وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

ويعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.