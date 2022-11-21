أجواء خيالية داخل بوليفارد وورلد بعد افتتاحه

إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79
انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات منطقة بوليفارد وورلد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بتجارب تفوق الخيال.
فيديو | لقطات من داخل منطقة #بوليفارد_وورلد الذي فتح أبوابه لزواره اليوم #موسم_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/8LaorVQqZCقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق توافد الحضور من السعوديين والأجانب على منطقة بوليفارد وورلد التي فتحت أبوابها للزوار اليوم.
واتسمت الأجواء داخل بوليفارد وورلد بالساحرة والمميزة، حيث نشر حساب موسم الرياض على موقع “تويتر” صورًا من الأجواء الخيالية التي يعيشها الزوار.
وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.
ويعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.