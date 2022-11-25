أحدث التسريبات المصورة لهاتف Galaxy A34

أفصحت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم إصدار سامسونج المتوسط Galaxy A34 قبل الإعلان الرسمي.

يسبق هذا التسريب، استعداد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق عدد من الإصدارات المتوسطة التي تشمل Galaxy A54، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في يناير.

المميزات

وأفصح أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Galaxy A34، الذي ظهر بتصميم يحاكي هاتف Galaxy A54.

وأظهرت الصور المسربة، الكاميرا الخلفية بتصميم بارز لكل كاميرا بشكل مستقل في الجزء الخلفي من الهاتف، لذا لا يوجد وحدة مخصصة لإعدادات الكاميرة، وهو تصميم أقرب لما قدمت سامسونج في Galaxy S22 Ultra.

ووفقًا للتسريبات فإن Galaxy A34 يأتي بأبعاد 161.3 في 77.7 في 8.2مم، كما تأتي الشاشة بتصميم “Infinity-U” الذي يشمل نتوء للكاميرة الأمامية على عكس هاتف A54، أيضًا تأتي الشاشة بحجم 6.5 إنش.

وأخيرًا يضم هاتف A34 مدخل 3.5مم للسماعات، ومستشعرًا للبصمة مدمجًا في زر التشغيل في الإطار الجانبي، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف باللون الأسود.