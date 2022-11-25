Icon

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
قبل الإعلان الرسمي

أحدث التسريبات المصورة لهاتف Galaxy A34

2022-11-25 الساعة 1:05
أحدث التسريبات المصورة لهاتف Galaxy A34
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أفصحت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم إصدار سامسونج المتوسط Galaxy A34 قبل الإعلان الرسمي.

يسبق هذا التسريب، استعداد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق عدد من الإصدارات المتوسطة التي تشمل Galaxy A54، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في يناير.

قد يهمّك أيضاً
Img

المياه الوطنية: تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي في تبوك بـ 77.8 مليون...

Img

الصندوق الصناعي ينوع استثماراته لريادة السعودية صناعيًّا

المميزات

وأفصح أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Galaxy A34، الذي ظهر بتصميم يحاكي هاتف Galaxy A54.

وأظهرت الصور المسربة، الكاميرا الخلفية بتصميم بارز لكل كاميرا بشكل مستقل في الجزء الخلفي من الهاتف، لذا لا يوجد وحدة مخصصة لإعدادات الكاميرة، وهو تصميم أقرب لما قدمت سامسونج في Galaxy S22 Ultra.

ووفقًا للتسريبات فإن Galaxy A34 يأتي بأبعاد 161.3 في 77.7 في 8.2مم، كما تأتي الشاشة بتصميم “Infinity-U” الذي يشمل نتوء للكاميرة الأمامية على عكس هاتف A54، أيضًا تأتي الشاشة بحجم 6.5 إنش.

وأخيرًا يضم هاتف A34 مدخل 3.5مم للسماعات، ومستشعرًا للبصمة مدمجًا في زر التشغيل في الإطار الجانبي، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف باللون الأسود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...
السوق

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...

السوق
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا
الرياضة

إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا

الرياضة
أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية
العالم

أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية

العالم
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...

السعودية اليوم
كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...
الرياضة

كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...

الرياضة
الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا
السعودية اليوم

الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

السعودية اليوم