أحرق السيارة بعد فشله في سرقتها

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إقدام شخص على إحراق سيارة متوقفة بعدما فشل في سرقتها.
وزعم معلقون أن الواقعة حدثت في إحدى مناطق المملكة، وذلك أول أمس السبت 12 نوفمبر وتحديدًا عند الساعة 11 قبل منتصف الليل.
ولم يتسنَّ لـ”المواطن” التأكد من تفاصيل الواقعة أو حقيقة الفيديو المتداول.
وفي الفيديو، يمكن رؤية الشخص واقفًا بجوار المركبة التي كان يستهدفها وحاول فتح بابها إلا أنه فشل في ذلك.
وأظهر الفيديو دخول الجاني إلى مركبته مرة أخرى وإحضاره شيئًا أشعل فيه النار ثم ألقاه على المركبة ثم فر هاربًا من الموقع.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوقعة، مطالبين بالقبض على الشخص وتطبيق أقصى العقوبات بحقه.