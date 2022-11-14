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القبض على آخر لتوثيق ذلك ونشره

أحرق مركبة متعمداً بحائل فوقع في قبضة الشرطة

2022-11-14 الساعة 2:06
أحرق مركبة متعمداً بحائل فوقع في قبضة الشرطة
المواطن - الرياض

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قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن ظهر في محتوى متداول يحرق مركبة متعمدًا وهرب من الموقع، وتم القبض على آخر لتوثيق ذلك ونشره.

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة نتيجة خلافات عائلية.

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وأضاف الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

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