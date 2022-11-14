أحرق مركبة متعمداً بحائل فوقع في قبضة الشرطة

لا سياج أو إنارة بموقع مقتل الـ5 شبان بسبب الجمل 5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق
قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن ظهر في محتوى متداول يحرق مركبة متعمدًا وهرب من الموقع، وتم القبض على آخر لتوثيق ذلك ونشره.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة نتيجة خلافات عائلية.
وأضاف الأمن العام، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.