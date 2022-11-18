أحقية المستفيد للمعاش عند السفر والتأمينات تُجيب

تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استفسارات المواطنين بشأن وقف صرف الاستحقاق عن المستفيد إذا طالت فترة بقائه خارج المملكة.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء للتأمينات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بأنه لا يتم إيقاف صرف المنافع التأمينية الدورية عن المستفيد صاحب المعاش أو معاش أفراد عائلة المشترك / المستفيد المتوفى عند مغادرة المملكة، ولكن يتم إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل (سـاند) عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة مدة 60 يومًا متصلة أو متقطعة.

نظام ساند

يعتبر التأمين ضد العاطلين عن العمل (ساند) هو أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقدم تعويضات للعاطلين عن العمل بعد استيفاء الشروط، حيث نظام ساند، أو ما يعرف بالتأمين ضد البطالة.

على الرغم من عدم وجود فترة محددة لفحص حالة الإقامة بعد التسجيل، يتم تحديد الأهلية من خلال مدى استيفاء متطلبات حالة الإقامة والتاريخ الذي يتم فيه استيفاء المتطلبات المحددة، وذلك عند التسجيل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يقوم النظام بفحص الشروط إذا وصل تاريخ استحقاق دفع التعويض، فسيتم دفع التعويض من الشهر التالي لتاريخ استيفاء الشروط.

كيفية التحقق من الامتثال لمتطلبات ساند

يمكن التحقق من الامتثال لمتطلبات ساند عبر الإنترنت كما هو موضح في النقاط التالية.

– انتقل إلى موقع الويب الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– انقر فوق رمز الخدمات.

– حدد فحص سريع.

– انقر فوق رمز دعم الامتثال.

– تضمين رقم تسجيل العامل.

– الرجاء إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

– انقر فوق الزر “فحص”.