أحكام التلفظ بالتلبية في الإحرام

أكدت رئاسة شؤون الحرمين، أن الإحرام هو نية الدخول في النسك.

حكم التلفظ بالنسك

جاء ذلك ضمن فتاوى المناسك، عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، للرد على استفسار بشأن حكم التلفظ بنية النسك، حيث قالت: إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، والتلفظ بالنسك عند ذلك والتلبية ليس بلازمين بل هما سنة.

منصة نسك

من جانب آخر، أطلقت وزارة الحج والعمرة منصة نسك، لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.

وأوضح وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المنصة تُقدم حاليًّا أكثر من 121 خدمة متنوعة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن وإثراء التجربة للحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن منصة نسك تقدم 75 خدمة لقطاع الأعمال، ونحو 45 خدمة لقطاع الأفراد، كاشفًا عن استهداف المنصة لتقديم خدماتها لأكثر من 30 مليون شخص، بالتعاون مع أكثر من 10 آلاف جهة في قطاع الأعمال، والربط والتكامل مع 25 جهة حكومية.