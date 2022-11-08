أحمد سعد وروبي والعسيلي في البوليفارد

أعلن موسم الرياض عن موعد تقديم حفل الفنانين المصريين روبي وأحمد سعد ومحمود العسيلي في البوليفارد، ضمن فعاليات وحفلات الموسم المستمرة حتى وقتنا الحالي.

وكشف الموقع الرسمي لفعاليات الموسم على “تويتر”: بأجواء حماسية تنتظرنا حفلة مع الفنَّانين أحمد سعد وروبي ومحمود العسيلي يوم 17 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي”.

تذاكر الحفلة

من المقرر أن طرح التذاكر غدًا الأربعاء الموافق 9 نوفمبر بتوقيت الثامنة مساءً من خلال موقع موسم الرياض.