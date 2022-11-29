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مشيدًا بمستوى اللاعبين

أحمد عيد: الأخضر قادر على التأهل لدور الـ16

2022-11-29 الساعة 8:44
أحمد عيد: الأخضر قادر على التأهل لدور الـ16
المواطن - الرياض

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أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أحمد عيد بمستوى الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022، مؤكدًا أنه يستطيع تجاوز عقبة المكسيك.

إشادة بمستوى الأخضر

وعلق أحمد عيد قائلًا: “ما زلنا مؤمنين بأن المنتخب السعودي يقدم عروضاً جميلةً وإنجازات غير مسبوقة لكرة القدم السعودية.. اللاعبون والجهاز الفني والقائمون على المنتخب يستحقون إشادة كبيرة”.

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وأضاف: “الأخضر لديه الفرصة لتحقيق الانتصار على المكسيك والتأهل لثمن النهائي، ومباراة بولندا كانت انعكاسًا للجهد الكبير الذي قام به اللاعبون في مباراة الأرجنتين الافتتاحية”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتابع: “رينارد عكف على تغيير طريقة اللعب أمام بولندا، وهذا شيء جميل يحسب له وللاعبين، والمدرسة التي لعبنا أمامها في مباراة الأرجنتين تختلف عن مدرسة بولندا، لكن في النهاية متفائل بالأخضر، وسعي بما قدموه على جميع النواحي”.

واختتم رئيس اتحاد الكرة السابق تصريحاته لبرنامج “برا 18” عبر قناة SSC، قائلًا: “جميع الجماهير السعودية وغيرها أثنت على أداء الأخضر، سواء أمام الأرجنتين أو بولندا”.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

السعودية والمكسيك

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد المكسيك، مساء يوم غد الأربعاء، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل مباراة الغد، يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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