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المتنمر شخص ضعيف

أخصائية: التنمر يبدأ من البيت

2022-11-04 الساعة 11:16
أخصائية: التنمر يبدأ من البيت
المواطن - الرياض

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كشفت أخصائي أول اجتماعي فاطمة الشريف، أن أهم أسباب التنمر تبدأ من البيت، مؤكدة أن المتنمر شخص ضعيف جدًّا ولديه مشاكل ويعاني من ضعف ثقته بنفسه وقدراته.

تعزيز الثقة بالأبناء

وأضافت فاطمة الشريف، في تصريحات لبرنامج إم بي سي في أسبوع، قائلة: المفروض ألا نتضايق من الشخص المتنمر إذا علمنا حقيقته.

ودعت أخصائي أول اجتماعي فاطمة الشريف، الأهل والأسرة والوالدين إلى تعزيز الثقة بنفس أبنائهم من خلال زيادة تعزيزهم ومحبة أنفسهم لذواتهم وأشكالهم.

العنصرية والتنمر

وحذرت الشريف من أن العنصرية لها تأثير سلبي كبير على الصحة النفسية، مشيرة إلى أن العنصرية والتنمر ظاهرتان موجودتان في كل المجتمعات، ومن بينها مجتمعاتنا العربية، ولكنها لدينا بشكل كبير لأنها موروثة.

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