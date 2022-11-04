أخصائية: التنمر يبدأ من البيت

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كشفت أخصائي أول اجتماعي فاطمة الشريف، أن أهم أسباب التنمر تبدأ من البيت، مؤكدة أن المتنمر شخص ضعيف جدًّا ولديه مشاكل ويعاني من ضعف ثقته بنفسه وقدراته.
أخصائي أول اجتماعي فاطمة الشريف:قد يهمّك أيضاً
أهم أسباب التنمر تبدأ من البيت والمتنمر شخص ضعيف جداً#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/yy1yDeNgkC
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 4, 2022
وأضافت فاطمة الشريف، في تصريحات لبرنامج إم بي سي في أسبوع، قائلة: المفروض ألا نتضايق من الشخص المتنمر إذا علمنا حقيقته.
ودعت أخصائي أول اجتماعي فاطمة الشريف، الأهل والأسرة والوالدين إلى تعزيز الثقة بنفس أبنائهم من خلال زيادة تعزيزهم ومحبة أنفسهم لذواتهم وأشكالهم.
وحذرت الشريف من أن العنصرية لها تأثير سلبي كبير على الصحة النفسية، مشيرة إلى أن العنصرية والتنمر ظاهرتان موجودتان في كل المجتمعات، ومن بينها مجتمعاتنا العربية، ولكنها لدينا بشكل كبير لأنها موروثة.