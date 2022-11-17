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أداء منتخب السعودية مطمئن

2022-11-17 الساعة 12:59
أداء منتخب السعودية مطمئن
المواطن - مروة نبيل

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ظهر منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل جيد ضد نظيره الكرواتي، في آخر مبارياته الودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

خسارة منتخب السعودية

ولعب منتخب السعودية ضد كرواتيا، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام استعداداتهما للمشاركة في مونديال قطر 2022، وانتهت المباراة بهزيمة الأخضر دون رد سجله أندريه كراماريتش عند الدقيقة 83.

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السعودية ضد كرواتيا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

أداء مطمئن

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” بأداء منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وعلق ماجد التويجري قائلًا: “أسعدتني الروح الرياضية الجماعية للاعبي الأخضر أمام كرواتيا”.

وتابع حاتم خيمي: “الأخضر قدم مباراة جيدة أمام كرواتيا، والنتيجة لا تخوف ولا تطمئن”، وقال عيد الثقيل: “الثقة والشخصية للاعبي الأخضر ظهرت أمام كرواتيا؛ لكن لا زال هناك إشكاليات بناء الهجمة واللعب تحت ضغط”.

السعودية وكرواتيا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وفي السياق ذاته، علق محمد الصدعان قائلًا: “الجاهزية وعودة المصابين أبرز الإيجابيات التي ظهرت للأخضر أمام كرواتيا.. ولا أعتقد أن رينارد ألقى بكل أوراقه حتى الآن”.

ومن المقرر أن يبدأ مشوار منتخب السعودية الأول لكرة القدم في مونديال قطر، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

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