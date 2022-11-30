أرامكو تحدد أسعار البروبان والبيوتان لشهر ديسمبر

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر ديسمبر 2022.

ورفعت “أرامكو” أسعار عقود البروبان لشهر ديسمبر 2022 إلى 650 دولاراً للطن، بارتفاع قدره 40 دولاراً للطن مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2022.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضًا 142.29 نقطة ليقفل عند مستوى 10796.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 74 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 241 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ربحًا

وكانت أسهم شركات شمس، وسليمان الحبيب، والحفر العربية، ومجموعة الحكير، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وأسلاك، واليمامة للحديد، والبحر الأحمر، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.69% .

وكانت أسهم شركات مرافق، والتصنيع، و بترو رابغ، ودار الأركان، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات مرافق، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، و إس تي سي، ومعادن، هي الأكثر نشاطا بالكمية.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 300.87 نقطة ليقفل عند مستوى 18866.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 392 ألف سهم تقاسمتها 1157 صفقة.