Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
علامة فارقة كبيرة في إستراتيجية الشركة السعودية العملاقة

أرامكو تنهي 3 صفقات مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية

2022-11-30 الساعة 3:37
أرامكو تنهي 3 صفقات مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عن نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية “بي كي إن أورلن”، وذلك من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في. التابعة لأرامكو السعودية، ومقرها هولندا.

وكجزء من الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في يناير 2022، استحوذت الشركة على حصص ملكية بنسبة 30% في مصفاة بسعة 210,000 برميل في اليوم في جدانسك، و100% في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و50% في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة (بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج “بي كي إن أورلن” مع شركة “غروبا لوتوس”.

قد يهمّك أيضاً
Img

5 طرق مثبتة لبناء رئة قوية

Img

الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة بالبلاد النامية

علامة فارقة

وتمثّل هذه الاتفاقية علامة فارقة كبيرة في إستراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.
وتهدف هذه الصفقات لأن تكون أساسًا صلبًا لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال إستراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يوميًا.
وتعليقًا على إغلاق هذه الصفقات، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: “تُعد هذه الاستثمارات جزءًا من جهودنا لتعزيز وجود أرامكو السعودية في سوق أوروبي رئيسة، وتوفير فرصة مميّزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع استثماراتنا. وفي الوقت نفسه، نتطلع للمواصلة في تطوير محفظة منتجاتنا من خلال إستراتيجيتنا للتحوّل المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق”.

أهمية إستراتيجية

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة “بي كي إن أورلن”، دانييل أوباجتيك أن هذه الصفقات تتسم بأهمية إستراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها, لقد عملنا على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة, وهذا يخلق فرص نمو جديدة تسمح لنا بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة.
وأبرمت أرامكو السعودية و(بي كي إن أورلن) اتفاقية لبيع النفط الخام تورّد بموجبها أرامكو السعودية نحو 45% من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام، بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقّعت أرامكو السعودية، و(سابك)، و(بي كي إن أورلن) اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة جدانسك البولندية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم