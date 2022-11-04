أرتيتا: النني يدفعنا للعمل

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بلاعبه المصري محمد النني، بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها، قائلًا: إنه يدفع الجميع داخل التدريبات للوصول لأعلى درجات الاجتهاد في العمل.

لاعب رائع

قال أرتيتا عقب فوز الفريق أمس الخميس على زيورخ السويسري بهدف نظيف: النني كان جيدًا حقًّا.

وتابع: “لقد غاب لمدة 8 أسابيع عن المباريات، نحن توقعنا في البداية غيابه 12 أسبوعًا، لكنه تعافى بشكل رائع”.

أداء جيد

وأضاف أن محمد النني شخص يدفع الجميع دخل ملعب التدريبات ليكون بأعلى جاهزية ممكنة، وأعتقد أنه أدى اليوم بشكل رائع.