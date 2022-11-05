أردوغان ينتقد فشل مؤسسات الأمن العالمية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوضع في أوكرانيا كشف فشل مؤسسات الأمن العالمية، مشيرًا إلى عجز الأمم المتحدة عن حل النزاعات المندلعة في العالم.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال أردوغان، متحدثًا في منتدى سياسي في إسطنبول اليوم السبت: لقد أظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية فشل المؤسسات. وما حدث أثبت صحة تأكيدنا أن العالم أكبر من خمسة، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الدولي.

وأضاف الرئيس التركي، بحسب روسيا اليوم، إن هناك تساؤلات في العالم بشأن العلاقة بين السياسة والاقتصاد والسياسة والأمن.

نجاح دبلوماسي لأنقرة

وفيما يخص استئناف عمل ممر الحبوب في البحر الأسود، فقد اعتبر أردوغان ذلك نجاحًا دبلوماسيًا، سهلته سياسة أنقرة السلمية.

وأشار إلى أن هذه العملية تمت بفضل العلاقات المتوازنة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.