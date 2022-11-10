أرصفة وإنارة أحياء جازان بـ12 مليون ريال

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب حالياً، تنفيذ مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الأحياء والقرى التابعة للمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 12.453.150 ريالاً.

نسبة الأعمال المنفذة 30%

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أنه تم الانتهاء من سفلتة عدد من القرى والأحياء بالمحافظة، شملت قرى الهيجة الشرقية والجبلين وهرمان والخط الرابط بين حي الحمراء المدخل الغربي وحي المسامير، والطريق المؤدي للمستشفى العام الجديد، إضافة لصيانة الطبقة الإسفلتية بالشارع العام، إضافة لتنفيذ أعمال الردم وطبقة الأساس المساعد في قرية الزبارة وحي المسامير وحارة الفواضلة، مبيناً أن نسبة الأعمال المنفذة المنجزة بلغت ٣٠%، .

وأكد عمل البلدية على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة والقرى التابعة لها، وذلك وفق الخطط المحددة لتنفيذها تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما يسهم في الارتقاء بالخدمات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء وتلبية احتياجاتهم.