أرقام استثنائية تُزين فوز الأخضر التاريخي

خطف الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الأنظار في أولى مبارياته بنهائيات كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد اللقب.

تألق الأخضر

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تسجيل هدفين من أول تسديدتين مباشرتين على المرمى في مواجهة الأرجنتين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لمس لاعبو الأخضر في منطقة الجزاء (18) أكثر من لاعبي المنتخب الأرجنتيني (13)، وذلك رغم تفوّق التانغو استحواذًا (66%)”.

وأصبح الأخضر أول منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم، كما بات ثاني منتخب آسيوي يحقق الفوز على منتخب أمريكي جنوبي في المونديال بعد اليابان ضد كولومبيا في 2018.

نهاية سلسلة استثنائية

وأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أطول سلسلة دون هزيمة للأرجنتين في جميع البطولات، والتي وصلت إلى 36 لقاء، ليفشل التانغو في تجاوز رقم إيطاليا، حيث لم تخسر في 37 مواجهة متتالية.

كما يُعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب غير أوروبي على الأرجنتين في نهائيات بطولة كأس العالم منذ فوز الكاميرون في مونديال 1990.

ترتيب المجموعة

ووفي السياق ذاته، جاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.