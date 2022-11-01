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بعد مرور 8 جولات

أرقام الاتحاد تُقلق جماهيره

2022-11-01 الساعة 6:15
أرقام الاتحاد تُقلق جماهيره
المواطن - محمد سمعه

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يأمل عشاق نادي الاتحاد في أن يُحقق فريقهم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الحالي، وذلك بعد أن قريبًا من تحقيق لقب الدوري بالموسم الماضي.

ولكن ورغم التعاقد مع مدرب جديد وهو البرتغالي نونو سانتو، لكنه يتعرض لانتقادات قوية من قبل فئات عريضة من جماهير العميد بسبب أسلوب لعبه الدفاعي الذي وُصف بأنه غير مُمتع.

أسلوب الاتحاد 

لاعبو العميد سددوا على مرمى الخصوم بنسبة وصلت لـ 19% فقط خلال أول 8 جولات، مما يعني أن الفريق أسلوب لعبه دفاعي بحت.

كذلك المهارة الفردية قلت في لاعبي العميد بسبب خطة المدرب سانتو حيث يتم الاعتماد عليها لإحراز الأهداف بنسبة 42%، بينما يتم افتكاك الكرة بنسبة تصل إلى 56%، وهو الأمر الذي ينجح فيه المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق.

نونو سانتو
نونو سانتو – المصدر spl

العميد سيواجه نادي الشباب يوم 15 ديسمبر المقبل في الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن.

الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 18 نقطة.

وفي وقت سابق، كانت تقارير بريطانية أكدت أن وولفرهامبتون الإنجليزي يسعى لعودة نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي يُفكر في ترك الاتحاد بعد 3 أشهر من توليه المهمة.

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