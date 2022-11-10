أرقام بانيغا في دوري المحترفين

يُقدم النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري المحترفين.

بانيغا يتألق

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع بانيغا في صيف عام 2020، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، ويكون من أفضل اللاعبين في صفوفه.

وخاض بانيغا 58 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري المحترفين، ونجح في صناعة 15 هدفًا، وصنع 157 فرصة، وقام بـ4138 تمريرة، بدقة وصلت إلى 86.17%.

وغاب النجم الأرجنتيني عن انطلاقة الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، بسبب الإيقاف؛ بقرار انضباطي صدر بحقه في ختام الموسم الماضي، وظهر بشكل مميز فور عودته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.