Icon

لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
أولها التأهل لدور الـ16 للمرة الثانية بتاريخ السنغال

أرقام تاريخية لـ أسود التيرانجا بعد الفوز على الإكوادور اليوم

2022-11-29 الساعة 11:41
أرقام تاريخية لـ أسود التيرانجا بعد الفوز على الإكوادور اليوم
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

وحقق المنتخب السنغالي الملقب بـ(أسود التيرانجا) انتصارًا ثمينًا على نظيره الإكوادوري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بنتيجة (2/ 1)، وتأهل المنتخب السنغالي إلى دور الـ16 رفقة المنتخب الهولندي، كوصيف للمجموعة الأولى في كأس العالم 2022.

منتخب السنغال
لاعبو السنغال – المصدر @fifaworldcup_ar

أرقام قوية

– السنغال تتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد إنجازها المونديالي الشهير في كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

قد يهمّك أيضاً
Img

سعود عبدالحميد رجل التحديات الصعبة

Img

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة: لا صحة لما يتم تداوله عن توقف...

– سجل إسماعيلا سار أول هدف له في كأس العالم.

– سجل كاليدو كوليبالي هدفه الدولي الأول على الإطلاق أمام الإكوادور.

– السنغال تُحقق الفوز في مباراتين بدور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى.

– المنتخب السنغالي أصبح ثالث منتخب إفريقي يحقق انتصارين في دور المجموعات، بعد منتخبي الكاميرون في 1990 ونيجيريا في 1994 و1998.

– السنغال أصبحت أول دولة إفريقية تهزم منتخب من أمريكا الجنوبية في كأس العالم منذ انتصار الكاميرون على كولومبيا في 1990، لينهي سلسلة اللافوز التي امتدت لـ21 مباراة (4 تعادل و17 خسارة).

وحسم المنتخب السنغالي تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 والتي تقام على الأراضي القطرية حتى 18 ديسمبر المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك
حصاد اليوم

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

حصاد اليوم
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...
العالم

ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...

العالم
هبوط الدولار على نطاق واسع
حصاد اليوم

هبوط الدولار على نطاق واسع

حصاد اليوم
بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...
الملك سلمان

بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...

الملك سلمان
أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...
كأس العالم

أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...

كأس العالم
وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...
آخر الاخبار

وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...

آخر الاخبار
قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة
العالم

قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة

العالم