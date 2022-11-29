أرقام تاريخية لـ أسود التيرانجا بعد الفوز على الإكوادور اليوم

وحقق المنتخب السنغالي الملقب بـ(أسود التيرانجا) انتصارًا ثمينًا على نظيره الإكوادوري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بنتيجة (2/ 1)، وتأهل المنتخب السنغالي إلى دور الـ16 رفقة المنتخب الهولندي، كوصيف للمجموعة الأولى في كأس العالم 2022.

أرقام قوية

– السنغال تتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد إنجازها المونديالي الشهير في كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

– سجل إسماعيلا سار أول هدف له في كأس العالم.

– سجل كاليدو كوليبالي هدفه الدولي الأول على الإطلاق أمام الإكوادور.

– السنغال تُحقق الفوز في مباراتين بدور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى.

– المنتخب السنغالي أصبح ثالث منتخب إفريقي يحقق انتصارين في دور المجموعات، بعد منتخبي الكاميرون في 1990 ونيجيريا في 1994 و1998.

– السنغال أصبحت أول دولة إفريقية تهزم منتخب من أمريكا الجنوبية في كأس العالم منذ انتصار الكاميرون على كولومبيا في 1990، لينهي سلسلة اللافوز التي امتدت لـ21 مباراة (4 تعادل و17 خسارة).

وحسم المنتخب السنغالي تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 والتي تقام على الأراضي القطرية حتى 18 ديسمبر المقبل.