Icon

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
الرياضة
كأس العالم
إنجاز جديد لـ الدون كريستيانو

أرقام تاريخية لمباراة البرتغال وغانا بالمونديال

2022-11-25 الساعة 12:25
أرقام تاريخية لمباراة البرتغال وغانا بالمونديال
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

حقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على غانا بنتيجة 3/ 2، مساء الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 الذي تحتضنه قطر حاليًّا وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

رونالدو قبل مباراة البرتغال ضد غانا
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

أرقام للتاريخ

ودخلت مباراة البرتغال وغانا في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2022، تاريخ المونديال، وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الثاني من المباراة، بعد انتهاء الشوط الأول على ملعب “974” بالتعادل السلبي.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا

Img

روشن تُرحّب بأوائل مُلّاكها في مشروع سدرة

وبهذا باتت مباراة البرتغال وغانا رابع مباراة في تاريخ كأس العالم تشهد تسجيل 5 أهداف أو أكثر في الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

كريستيانو رونالدو
احتفال رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

مناسبات سابقة

وقبل تلك المباراة، فازت بولندا على بيرو 5/ 1 في مونديال 1982، والبرازيل على هولندا بنتيجة 3/ 2 في مونديال 1994، وبلجيكا على اليابان بنفس النتيجة في نسخة 2018 من المونديال.

رونالدو قبل مباراة البرتغال ضد غانا
رونالدو

رقم لـ الدون

يذكر أن مباراة البرتغال وغانا شهدت تحقيق كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ من كأس العالم.

وكان رونالدو سجل هدفًا في مونديال 2006، ومثله في 2010 وأيضًا في 2014، بجانب 4 أهداف في 2018.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...
السوق

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...

السوق
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا
الرياضة

إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا

الرياضة
أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية
العالم

أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية

العالم
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...

السعودية اليوم
كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...
الرياضة

كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...

الرياضة
الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا
السعودية اليوم

الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

السعودية اليوم