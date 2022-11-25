أرقام تاريخية لمباراة البرتغال وغانا بالمونديال

حقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على غانا بنتيجة 3/ 2، مساء الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 الذي تحتضنه قطر حاليًّا وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

أرقام للتاريخ

ودخلت مباراة البرتغال وغانا في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2022، تاريخ المونديال، وجاءت الأهداف الخمسة في الشوط الثاني من المباراة، بعد انتهاء الشوط الأول على ملعب “974” بالتعادل السلبي.

وبهذا باتت مباراة البرتغال وغانا رابع مباراة في تاريخ كأس العالم تشهد تسجيل 5 أهداف أو أكثر في الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مناسبات سابقة

وقبل تلك المباراة، فازت بولندا على بيرو 5/ 1 في مونديال 1982، والبرازيل على هولندا بنتيجة 3/ 2 في مونديال 1994، وبلجيكا على اليابان بنفس النتيجة في نسخة 2018 من المونديال.

رقم لـ الدون

يذكر أن مباراة البرتغال وغانا شهدت تحقيق كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ من كأس العالم.

وكان رونالدو سجل هدفًا في مونديال 2006، ومثله في 2010 وأيضًا في 2014، بجانب 4 أهداف في 2018.