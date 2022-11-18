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أرقام قمصان لاعبي الأخضر في مونديال قطر

2022-11-18 الساعة 3:20
أرقام قمصان لاعبي الأخضر في مونديال قطر
المواطن - محمد سمعة

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” عن أرقام قمصان لاعبي المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

مواجهات الأخضر

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

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ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

أرقام لاعبي الأخضر

وسيرتدي الحارس محمد العويس رقم 21، والحارس محمد الربيعي رقم 1، والحارس نواف العقيدي رقم 22.

أما حسان تمبكتي فسيرتدي قميصًا رقم 17، وعبدالإله العمري سيرتدي قميصًا رقم 4، أما علي البليهي فسوف يرتدي قميصًا رقم 5،وعبدالله مادو سيرتدي قميصًا رقم 3.

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

سعود عبدالحميد سيرتدي قميصًا رقم 12، سلطان الغنام سيرتدي القميص رقم2، محمد البريك سيرتدي القميص رقم 6، ياسر الشهراني سيرتدي القميص رقم 13.

علي الحسن سيرتدي القميص رقم 15، عبدالإله المالكي سيرتدي القميص رقم8، رياض شراحيلي سيرتدي القميص رقم 26، أما عبدالله عطيف فسوف يرتدي القميص رقم 14.

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

وسيرتدي اللاعب محمد كنو القميص رقم 23، أما ناصر الدوسري فسوف يرتدي القميص رقم 24، سلمان الفرج سيرتدي القميص رقم 7، أما سامي النجعي فسوف يرتدي القميص رقم 16.

وفي خط الهجوم سيرتدي سالم الدوسري القميص رقم 10، هتان باهبري سيرتدي القميص رقم 19، نواف العابد سيرتدي القميص رقم 18، عبدالرحمن العبود سيرتدي القميص رقم 20.

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

قمصان لاعبي المنتخب السعودي

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