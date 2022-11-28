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المنتخب الكوري خسر بثلاثية مقابل هدفين

أرقام مخيبة لـ حارس الشباب بمباراة كوريا الجنوبية وغانا

2022-11-28 الساعة 7:46
أرقام مخيبة لـ حارس الشباب بمباراة كوريا الجنوبية وغانا
المواطن - الرياض

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حقق الحارس كيم سيونج جيو حارس مرمى كوريا الجنوبية ونادي الشباب، أرقامًا مخيبة بعد أن شارك أمام غانا في مباراة اليوم بين المنتخبين في كأس العالم 2022 بقطر.

أرقام مخيبة

ولعب كيم سيونج جيو المباراة كاملة، لم يتصدَ لأي كرة في المباراة، ونجح في استخلاص الكرة مرة واحدة فقط من مهاجمي غانا.

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كما نال الحارس الكوري الجنوبي خمسة من أصل 10 درجات في التقييم النهائي بعد الخسارة أمام غانا.

كوريا الجنوبية ضد غانا

وبدأت المباراة بضغط هجومي من المنتخب الغاني حيث سجل محمد ساليسو الهدف الأول للمنتخب الغاني بالدقيقة الـ24.

ثم عاد المنتخب الغاني وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب محمد قدوس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.

وانتهى الشوط الأول بتفوق غانا على المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية دون رد.

كوريا الجنوبية ضد غانا

وفي الشوط الثاني من مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا، عاد المنتخب الكوري بقوة وأحرز هدفين خلال 3 دقائق عبر اللاعب تشو سيونج من ضربتي رأس في الدقيقتين الـ58 والـ61.

ونجح منتخب غانا بعد ذلك في العودة وخطف الفوز بإحرازه الهدف الثالث عبر اللاعب محمد قدوس في الدقيقة الـ68.

وأصبح رصيد المنتخب الغاني بعد الفوز 3 نقاط في المجموعة الثامنة في المونديال، بينما أصبحت الأمور صعبة على منتخب كوريا الجنوبية الذي يملك نقطة واحدة.

سيواجه منتخب كوريا الجنوبية، نظيره البرتغالي الجمعة المقبلة في ختام مباريات دور المجموعات للمونديال، حيث تُقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

 

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