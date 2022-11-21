أرقام مميزة لـ إنجلترا قبل مواجهة إيران

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح
يلتقي منتخب إنجلترا، بقيادة المدير الفني جاريث ساوثجيت، نظيره الإيراني الذي يقوده كارلوس كيروش، اليوم الاثنين، على استاد خليفة الدولي، في مستهل مشواره بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً.
ويسجل منتخب إنجلترا ظهوره في نهائيات كأس العالم للمرة الـ 16 في تاريخه، حيث شارك في الـ 15 نسخة سابقة من المونديال؛ بإجمالي 69 مباراة، ويحلم لاعبوه بالتتويج بثاني كأس عالم في تاريخ إنجلترا.
نجح منتخب إنجلترا الشهير بـ “الأسود الثلاثة” في تحقيق 29 انتصاراً خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، بالإضافة إلى 21 تعادلاً، فيما خسر 19 مباراة.
وسجل لاعبو منتخب إنجلترا 91 هدفاً في تاريخ مشاركتهم بالمونديال واستقبلت شباكه 63 هدفاً، فيما توج باللقب مرة واحدة في تاريخه نسخة 1966.
يعد حصول المنتخب الإنجليزي على المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة 2022، أفضل عرض لها منذ أن حظيت بمركز مماثل في مونديال إيطاليا عام 1990.
وتعد المرة الوحيدة التي حقق فيها المنتخب الإنجليزي أداءً أفضل في نسخة عام 1966، عندما توج باللقب على أرضه على حساب ألمانيا في المباراة النهائية بـ 4 أهداف مقابل هدفين في الأشواط الإضافية.
خسر منتخب إنجلترا، لقب يورو 2020 أمام إيطاليا، بركلات الترجيح وتمني جماهير الأسود الثلاثة نفسها بالتتويج بلقب المونديال من أجل تعويض حسرة خسارة كأس الأمم الأوروبية على ملعب “ويمبلي” العام الماضي.