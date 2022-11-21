أرقام مميزة لـ إنجلترا قبل مواجهة إيران

يلتقي منتخب إنجلترا، بقيادة المدير الفني جاريث ساوثجيت، نظيره الإيراني الذي يقوده كارلوس كيروش، اليوم الاثنين، على استاد خليفة الدولي، في مستهل مشواره بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً.

ويسجل منتخب إنجلترا ظهوره في نهائيات كأس العالم للمرة الـ 16 في تاريخه، حيث شارك في الـ 15 نسخة سابقة من المونديال؛ بإجمالي 69 مباراة، ويحلم لاعبوه بالتتويج بثاني كأس عالم في تاريخ إنجلترا.

أرقام مميزة

نجح منتخب إنجلترا الشهير بـ “الأسود الثلاثة” في تحقيق 29 انتصاراً خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، بالإضافة إلى 21 تعادلاً، فيما خسر 19 مباراة.

وسجل لاعبو منتخب إنجلترا 91 هدفاً في تاريخ مشاركتهم بالمونديال واستقبلت شباكه 63 هدفاً، فيما توج باللقب مرة واحدة في تاريخه نسخة 1966.

أقوى عرض

يعد حصول المنتخب الإنجليزي على المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة 2022، أفضل عرض لها منذ أن حظيت بمركز مماثل في مونديال إيطاليا عام 1990.

وتعد المرة الوحيدة التي حقق فيها المنتخب الإنجليزي أداءً أفضل في نسخة عام 1966، عندما توج باللقب على أرضه على حساب ألمانيا في المباراة النهائية بـ 4 أهداف مقابل هدفين في الأشواط الإضافية.

أمم أوروبا

خسر منتخب إنجلترا، لقب يورو 2020 أمام إيطاليا، بركلات الترجيح وتمني جماهير الأسود الثلاثة نفسها بالتتويج بلقب المونديال من أجل تعويض حسرة خسارة كأس الأمم الأوروبية على ملعب “ويمبلي” العام الماضي.