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أول فوز مونديالي لـ السامبا على منتخب الساعات

أرقام مميزة لـ البرازيل بعد الفوز على سويسرا بالمونديال

2022-11-28 الساعة 10:33
أرقام مميزة لـ البرازيل بعد الفوز على سويسرا بالمونديال
المواطن - متابعة

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استطاع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، تحقيق العديد من الأرقام القياسية، اليوم الاثنين، بعد فوزه الهام على منتخب سويسرا ليضمن التأهل إلى الدور التالي من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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هدف كاسيميرو

حقق منتخب البرازيل العديد من الأرقام الهامة، بعد الفوز على سويسرا بهدف نظيف سجله كاسيميرو، وانتصر منتخب البرازيل على سويسرا بهدف وحيد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس العالم قطر 2022.

وانفرد البرازيل الذي ضمن تأهله للدور التالي، بصدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، وتوقف رصيد سويسرا عند 3 نقاط، بعد فوزها في مباراة الجولة الماضية بهدف نظيف على منتخب الكاميرون.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

أرقام مميزة

فازت البرازيل على سويسرا لأول مرة في التاريخ بكأس العالم بعد أن تعادلا في أول لقاءين جمعهما.

البرازيل لم تتلق أي تسديدة على المرمى خلال أول جولتين في كأس العالم قطر 2022، أمام صربيا وأمام سويسرا.

لم يخسر المنتخب البرازيلي الآن في 17 مباراة في دور المجموعات في كأس العالم، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بما في ذلك الجولات النهائية والثانية في النسخ السابقة.

فازت البرازيل بأول مباراتين في كأس العالم للمرة الأولى منذ 2010.

كانت آخر مرة فازت فيها البرازيل بمباراتين متتاليتين في كأس العالم ضد الدول الأوروبية في عام 2006.

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