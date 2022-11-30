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تساوى بعدد أهدافه مع مارادونا بكأس العالم

أرقام مميزة لـ ميسي في مونديال 2022

2022-11-30 الساعة 11:52
أرقام مميزة لـ ميسي في مونديال 2022
المواطن - متابعة

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استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن يعادل أرقام أهداف الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا الذي سجل 8 أهداف في نسخ مختلفة من كأس العالم، خلال مشاركة كل منهما في كأس العالم بـ21 مباراة، وفقًا لما أوردته شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

أرقام ميسي

وحقق ليونيل ميسي، العديد من الأرقام خلال مباراة الأرجنتين أمام المكسيك، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًا وحتى 18 ديسمبر المقبل.

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وسجل ميسي هدف الأرجنتين الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وصنع الهدف الثاني لـ إنزو فيرنانديز لينعش آمال الأرجنتين في التأهل للدور المقبل.

آمال الصعود

وأنعش المنتخب الأرجنتين آماله في التأهل لدور الـ16، بعد أن حقق أول 3 نقاط في المركز الثاني خلف بولندا المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المكسيك المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تقام مباراة بولندا ضد الأرجنتين في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب “استاد 974” ضمن مواجهات جولة الحسم في كأس العالم 2022.

6 أرقام

– أول لاعب في تاريخ كأس العالم يصنع في 5 نسخ متتالية.

– أصغر لاعب (18 عامًا و357 يومًا) وأكبر لاعب (35 عامًا و155 يومًا) يسجل ويصنع في مباراة واحدة في كأس العالم منذ بداية بطولة عام 1966.

– أول لاعب أرجنتيني يسجل هدفًا ويصنع آخر في مباراتين بكأس العالم منذ 1966.

– عادل أهداف الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا الذي سجل 8 أهداف في كأس العالم.

– تساوى في الأهداف بالمونديال مع البرتغالى كريستيانو رونالدو بعدد 8 أهداف.

– أكثر لاعب أرجنتيني مشاركة في كأس العالم بـ21 مباراة معادلًا رقم مارادونا.

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