أرقام مميزة لمنتخبي تونس وأستراليا قبل مواجهتهما اليوم

يخوض منتخب تونس لقاءً مهماً اليوم السبت، أمام نظيره الأسترالي، وخاض المنتخب الملقب بـ(نسور قرطاج) 16 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، استطاع تسجيل الأهداف في 8 مباريات ولم يُسجل في 8 آخرين.

أرقام تونس

13 هدفًا سجلها نسور قرطاج في جميع مشاركاتهم في كأس العالم

وهبي الخزر هداف المنتخب التونسي في كأس العالم برصيد هدفين

ويسعى لاعبو نسور قرطاج إلى حصد نقاط المباراة، حتى تضعوا قدمهم في الدور القادم في المونديال المقام في قطر على أراض عربية وخليجية للمرة الأولى تاريخيًا، لكن الأمر لن يكون سهلًا في ظل رغبة أستراليا في الحفاظ على حظوظها هي الأخرى للاستمرار في كأس العالم.

مباراة الدنمارك

وكان منتخب تونس نجح في الظفر بنقطة في مستهل مشواره المونديالي، بعدما تعادل مع منتخب الدنمارك بدون أهداف.

مهمة للفوز

بينما يخوض المنتخب الأسترالي المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد هزيمته أمام منتخب فرنسا بـ4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في افتتاح مبارياتهم بالمجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 منتخبات فرنسا، الدنمارك، تونس، أستراليا.

سخيري والعيدوني

ويعتمد منتخب تونس بقيادة مدربه جلال القادري كثيرًا على ثنائية سخيري والعيدوني في منتصف الملعب لمنع تفوق هجوم أستراليا، بالإضافة إلى اعتماده على خط دفاع حديدي مثلما حدث في مباراة الدنمارك، والاعتماد على الارتداد السريع باستغلال قدرات يوسف المساكني وابن سليمان.

وتعتلي فرنسا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب تونس في المركز الثاني بنقطة، ويمتلك منتخب الدنمارك نقطة وحيدة، بينما لا تمتلك أستراليا أي نقاط في المركز الأخير.