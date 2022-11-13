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قال الخبير العقاري خالد الربيش، اليوم الأحد: إن مدينة الرياض تشكل أكثر من 40% من حجم التداولات العقارية، وأكثر مدينة سجلت ارتفاعات خلال الفترات الماضية، ولاسيما في القطاع السكني وشراء الوحدات وتملكها.
وأوضح الربيش، خلال حواره لـ “قناة العربية”، أن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في الرياض لا يتعلق فقط بارتفاع الطلب أو حجم التمويل أو الدعم الحكومي، ولكنها تتعلق أيضًا بالإيقافات التي طالت أراضي في مناطق معينة في الرياض، أسهمت بشكل أو بآخر في تراجع الطلب في المدن الأخرى.