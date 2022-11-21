أسباب ارتفاع أسعار بعض الأدوية في السعودية

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أشار المحلل المالي د. عبدالله باعشن، إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المحلي بالمملكة سببه سوء استخدام الأدوية وصرف كميات كبيرة دون الحاجة إليها.
فيديو | المحلل المالي د. عبد الله باعشن: سوء استخدام الأدوية وصرف كمية كبيرة دون الحاجة إليها أسهم في ارتفاع أسعارها في المملكة #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/IYo3u2B8YQقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 20, 2022
وأوضح في حواره لبرنامج “أوراق تداول” على “قناة الإخبارية”، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا إلى جانب سوء الاستخدام وجود حالة من الاحتكار أو التأخير في عدم توفر أدوية معينة مثل البانادول، بالإضافة لسوء العملية التنظيمية بين الجهة المنظمة والمستوردين، فضلًا عن انتشار توزيع الصيدليات ومن ثم كثرة المغريات.