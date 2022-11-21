أسباب ارتفاع أسعار بعض الأدوية في السعودية

أشار المحلل المالي د. عبدالله باعشن، إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المحلي بالمملكة سببه سوء استخدام الأدوية وصرف كميات كبيرة دون الحاجة إليها.

أسباب الارتفاع

وأوضح في حواره لبرنامج “أوراق تداول” على “قناة الإخبارية”، أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضًا إلى جانب سوء الاستخدام وجود حالة من الاحتكار أو التأخير في عدم توفر أدوية معينة مثل البانادول، بالإضافة لسوء العملية التنظيمية بين الجهة المنظمة والمستوردين، فضلًا عن انتشار توزيع الصيدليات ومن ثم كثرة المغريات.