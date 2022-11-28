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بمونديال قطر 2022

أسباب استبعاد الحارس الكاميروني أونانا من مواجهة صربيا

2022-11-28 الساعة 12:59
أسباب استبعاد الحارس الكاميروني أونانا من مواجهة صربيا
المواطن - متابعة

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كشفت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، اليوم الاثنين، عن استبعاد أندريه أونانا، حارس مرمى الكاميرون، من مواجهة صربيا لأسباب تأديبية، وذلك قبل انطلاق مباراة الكاميرون وصربيا التي تجمع المنتخبين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

موعد المباراة

وتنطلق مواجهة الكاميرون وصربيا في تمام الواحدة ظهر اليوم الاثنين، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ويستضيفها استاد “الجنوب” في الوكرة، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة والتي تضم بجانبهما منتخبي البرازيل وسويسرا صاحبي الصدارة، وستكون مباراة الكاميرون ضد صربيا مذاعة على قناة beIN Sports HD 1 Max.

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فرص الأسود

ويسعى منتخب الكاميرون، بقيادة مدربه ريجوبيرت سونج، لاستعادة المسار الصحيح وتحقيق انتصاره الأول في مونديال قطر 2022، بعدما استهل مشواره المونديالي بالهزيمة أمام نظيره السويسري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد “الجنوب”، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وفي المقابل، سقط المنتخب الصربي هو الآخر أمام نظيره البرازيلي الأكثر تتويجاً باللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “استاد 974″، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

منتخب البرازيل ضد غانا
المصدر – Lucas Figueiredo/CBF

ويتذيل منتخبا الكاميرون وصربيا ترتيب المجموعة السابعة بدون نقاط، فيما يتقاسم منتخبا البرازيل وسويسرا الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث يلتقي المنتخبان وجهاً لوجه مساء اليوم في نفس الجولة.

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