أسباب توقيع غرامة مالية ضد منتخب السنغال بالمونديال

تلقى المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري بقيمة (عشرة آلاف و500 دولار أمريكي) بعد حضور المدرب فقط دون وجود أي لاعب خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أمام الإكوادور في مونديال قطر 2022.

سبب الغرامة

وقبل المواجهة أمام الإكوادور، والتي حسمها منتخب السنغال بهدفين مقابل هدف ليبلغ دور الـ16 للمونديال، حضر المدرب آليو سيسيه فقط المؤتمر الصحفي، الاثنين الماضي، ولم يحضر اللاعب كريبين دياتا.

مخالفة سابقة

وكان المنتخب الألماني أيضًا تلقى نفس الغرامة المالية بسبب المخالفة ذاتها التي وقعت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة أمام إسبانيا بمونديال 2022.

دور الـ16

ويواجه منتخب إنجلترا، المنتخب السنغالي الشهير بـ“أسود التيرانجا” في دور الـ16 من كأس العالم 2022، بعدما تصدر المنتخب الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية، فيما احتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الأولى.