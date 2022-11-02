أسباب خسارة ألمانيا من الجزائر بمونديال 1982

تحدث نجم المنتخب الألماني السابق والمدافع الشهير لوثر ماتيوس لقناة أبوظبي الرياضية، اليوم الأربعاء، عن أسباب خسارة منتخب الماكينات الألمانية بهدفين لهدف أمام الجزائر في كأس العالم 1982.

خسارة مفاجئة

قال لوثر ماتيوس إنه لا يعلم ما حدث في المباراة لأنه لم يلعبها، وقد تدخل مباريات مثل مواجهة الجزائر وأنت واثق من الفوز ويحدث العكس.

وأضاف ماتيوس خسرنا تركيزنا منذ أول المباراة وكان يجب أن نستمر في بذل كل ما في وسعنا للفوز ولكن لم نوفق.

سوء تقدير

وتابع ماتيوس قائلا لم يقدر زملائي المنتخب الجزائري القوي جدا آنذاك حق قدره فخسرنا أمامهم 2-1.