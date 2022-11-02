أسباب خسارة ألمانيا من الجزائر بمونديال 1982

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تحدث نجم المنتخب الألماني السابق والمدافع الشهير لوثر ماتيوس لقناة أبوظبي الرياضية، اليوم الأربعاء، عن أسباب خسارة منتخب الماكينات الألمانية بهدفين لهدف أمام الجزائر في كأس العالم 1982.
قال لوثر ماتيوس إنه لا يعلم ما حدث في المباراة لأنه لم يلعبها، وقد تدخل مباريات مثل مواجهة الجزائر وأنت واثق من الفوز ويحدث العكس.
وأضاف ماتيوس خسرنا تركيزنا منذ أول المباراة وكان يجب أن نستمر في بذل كل ما في وسعنا للفوز ولكن لم نوفق.
وتابع ماتيوس قائلا لم يقدر زملائي المنتخب الجزائري القوي جدا آنذاك حق قدره فخسرنا أمامهم 2-1.