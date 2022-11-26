Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
ضمن مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022

أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط الأول

2022-11-26 الساعة 2:23
أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط الأول
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

انتهى الشوط الأول من لقاء منتخبي تونس وأستراليا، بتقدم أستراليا بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة المقامة بين المنتخبين على ملعب الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حالياً وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

هدف التقدم

تقدم منتخب أستراليا على تونس بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما باستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

تبادل منتخبا أستراليا وتونس الجانب الهجومي في أحداث الـ 45 دقيقة من الشوط الأول، وأظهر كل منهما أنيابه الهجومية.

فرص مهدرة

وفي الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، أهدر يوسف المساكني فرصة إحراز هدف التقدم لصالح منتخب تونس أمام كوستاريكا.

وبالدقيقة 24، خطف ميتشيل دوك الهدف الأول لصالح منتخب أستراليا برأسية داخل شباك دحمان حارس تونس.

ضياع التعادل

وفي الدقيقة 41، أهدر محمد دراجر فرصة إحراز هدف التعادل لصالح منتخب تونس، أمام أستراليا.

وأضاع يوسف المساكني فرصة محققة أخرى لصالح منتخب تونس أمام أستراليا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم