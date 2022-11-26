أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من لقاء منتخبي تونس وأستراليا، بتقدم أستراليا بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة المقامة بين المنتخبين على ملعب الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حالياً وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

هدف التقدم

تقدم منتخب أستراليا على تونس بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما باستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

تبادل منتخبا أستراليا وتونس الجانب الهجومي في أحداث الـ 45 دقيقة من الشوط الأول، وأظهر كل منهما أنيابه الهجومية.

فرص مهدرة

وفي الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، أهدر يوسف المساكني فرصة إحراز هدف التقدم لصالح منتخب تونس أمام كوستاريكا.

وبالدقيقة 24، خطف ميتشيل دوك الهدف الأول لصالح منتخب أستراليا برأسية داخل شباك دحمان حارس تونس.

ضياع التعادل

وفي الدقيقة 41، أهدر محمد دراجر فرصة إحراز هدف التعادل لصالح منتخب تونس، أمام أستراليا.

وأضاع يوسف المساكني فرصة محققة أخرى لصالح منتخب تونس أمام أستراليا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.