أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من لقاء منتخبي تونس وأستراليا، بتقدم أستراليا بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة المقامة بين المنتخبين على ملعب الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حالياً وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.
ردة فعل الجماهير التونسية بعد هدف أستراليا الأول. #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/qkwd1unkUU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022
تقدم منتخب أستراليا على تونس بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما باستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.
تبادل منتخبا أستراليا وتونس الجانب الهجومي في أحداث الـ 45 دقيقة من الشوط الأول، وأظهر كل منهما أنيابه الهجومية.
وفي الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، أهدر يوسف المساكني فرصة إحراز هدف التقدم لصالح منتخب تونس أمام كوستاريكا.
وبالدقيقة 24، خطف ميتشيل دوك الهدف الأول لصالح منتخب أستراليا برأسية داخل شباك دحمان حارس تونس.
ضياع فرصة هدف من #تونس أمام أستراليا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#نسور_قرطاج #Socceroos#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PJOQ6jUfRO
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022
وفي الدقيقة 41، أهدر محمد دراجر فرصة إحراز هدف التعادل لصالح منتخب تونس، أمام أستراليا.
وأضاع يوسف المساكني فرصة محققة أخرى لصالح منتخب تونس أمام أستراليا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.