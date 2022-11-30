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ضمن منافسات الجولة الثالثة

أستراليا تعبر الدنمارك وتتأهل لدور الـ16

2022-11-30 الساعة 8:05
أستراليا تعبر الدنمارك وتتأهل لدور الـ16
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة أستراليا ضد الدنمارك، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بفوز الكنغر بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة أستراليا ضد الدنمارك التي أُقيمت على إستاد الجنوب بشكل سريع، حيث كان هناك ضغط كبير من لاعبي المنتخب الدنماركي، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وإنعاش حظوظه في التأهل.

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تونس وفرنسا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول

وتألق حارس الكنغر، وأنقذ فرصة خطيرة عند الدقيقة 11، لتتحول إلى ركلة ركنية، واستمرت المحاولات، وسط سيطرة من الدنمارك، ولكن أهدر لاعبوه الفرص وتألق الدفاع.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل منتخب أستراليا ضد الدنمارك سلبيًّا.

أستراليا ضد الدنمارك
جانب من المباراة – المصدر @Socceroos

فوز أستراليا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة 60 عن طريق ماثيو ليكي، لتشتعل المباراة، حيث انتفض لاعبو الدنمارك، أملًا في تسجيل التعادل.

أستراليا ضد الدنمارك
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

وحصل لاعبو منتخب الدنمارك على العديد من الفرص السهلة، إلا أنهم أهدروها أمام المرمى، وسط تألق من الدفاع وحارس المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الكنغر، وتأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022.

ورفع الكنغر رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بمونديال قطر 2022، خلف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب بـ7 نقاط، ثم تونس برصيد 4 نقاط، والدنمارك بنقطة واحدة.

أستراليا والدنمارك
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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