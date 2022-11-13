أسر التوحد تشارك في إكسبو أصحاب الهمم بدبي

تشارك جمعية أسر التوحد كراعٍ فضي في إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دبي، يوم الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 15 نوفمبر 2022م، كما تعتزم الجمعية المشاركة بورقة عمل ومتحدثين خلال الفعالية التي تمتد لثلاثة أيام.

إنجازات:

وحققت جمعية أسر التوحد خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، والتي تمثلت بمبادرات تخدم المجتمع السعودي ككل ومجتمع ذوي التوحد على وجه الخصوص، حيث عمل الجمعية على دمج ذوي التوحد في المجتمع مع خلال الفنون والرياضة وغيرها من الأنشطة، وذلك تأكيدًا على أهمية تحقيق نموذج عمل خيري متطور ومستدام.

وتعد مشاركة جمعية أسر التوحد في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي دليلًا على حرص الجمعية في أن تشارك في الأنشطة التي تعمل على خلق مستقبل أفضل لذوي التوحد؛ كونها الجمعية المعنية بذلك في المملكة العربية السعودية.

رفع الوعي:

كما أن تواجد الجمعية في إكسبو دولي لدعم ذوي التوحد وأسرهم هامٌّ لرفع الوعي ونشر المعرفة بما يتعلق باحتياجاتهم، وذلك بهدف الوصول لشريحة أكبر من المجتمع الدولي للتعريف بالجهود المبذولة في المملكة فيما يتعلق بهذا الجانب.

من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، الأمير سعود بن عبدالعزيز الفيصل، بأن الجمعية تستهدف من خلال مشاركتها في إكسبو أصحاب الهمم الدولي مشاركة تجاربها مع المجتمع الدولي والتعريف بمبادراتها الإنسانية، التي آتت ثمارها على القطاع الثالث بشكل عام وعلى ذوي التوحد وأسرهم على وجه الخصوص.

الجدير بالذكر أن آخر هذه المبادرات كانت مبادرة “ريشة طيف”، حيث عملت جمعية أسر التوحد على جمع أكثر من ستة ملايين ريال سعودي في مزاد خيري بيعت فيه أكثر من 30 لوحة فنية من رسم فنانين من ذوي التوحد.