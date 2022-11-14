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بعد انتقاده لـ مان يونايتد وتين هاج

أسطورة ليفربول يهاجم كريستيانو رونالدو

2022-11-14 الساعة 6:04
أسطورة ليفربول يهاجم كريستيانو رونالدو
المواطن - محمد سمعه

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هاجم الإنجليزي جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي السابق، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد حواره الصحفي الأخير، الذي انتقد فيه إدارة مان يونايتد ومدربه الهولندي إيريك تين هاج.

خيانة مانشستر يونايتد

وكان رونالدو قال في حوار صحفي مع الإعلامي الإنجليزي الشهير بييرس مورجان: ” مانشستر يونايتد قام بخيانتي، أجبروني على الرحيل وكان المدرب تين هاج ومعه ربما شخصان أو 3″.

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وأضاف رونالدو: ” منذ عام 2009 والنادي لم يتغير رحلت عنه وعدت بعد 12 سنة ولم يتغير أي شيء، أيضًا قرار تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربًا لمانشستر يونايتد وهو في الأصل جاء كمدير رياضي، هذا الأمر فاجأني كثيرًا وفاجأ العالم كله أيضًا”.

وعن المدرب تين هاج فقال رونالدو: ” لم يحترمني، لذلك لن أحترمه أبدًا”.

كاراجر علق على تعليقات رونالدو قائلًا: ” رونالدو يريد الاهتمام، لم يقدم شيئًا مفيدًا من الناحية الفنية مع مانشستر يونايتد، لذلك يحاول جلب الاهتمام له بمثل هذه التصريحات”.

يذكر أن رونالدو كان تجاهل مصافحة كاراجر قبل انطلاق إحدى مباريات اليونايتد في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، بسبب كثرة الانتقادات من أسطورة ليفربول للاعب البرتغالي.

كريستيانو رونالدو وجيمي كاراجر

كريستيانو رونالدو

وكان المدرب تين هاج قرر أمس وقبل انطلاق مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي، استبعاد رونالدو من التشكيلة الأساسية للمباراة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في سبتمبر من العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

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